MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Santa Cruz: IL exige requalificação do Complexo Desportivo Bráulio França

    Santa Cruz: IL exige requalificação do Complexo Desportivo Bráulio França
    “A negligência sistemática sobre investimento em manutenção demonstra uma falha estratégica nas prioridades do executivo municipal”, acusam os liberais. JOANA SOUSA / JOANA SOUSA
Redação

Região
Data de publicação
30 Setembro 2025
15:28
Comentários

A Iniciativa Liberal alerta para o “estado crítico de conservação do Complexo Desportivo Bráulio França, principal infraestrutura desportiva do concelho” de Santa Cruz.

“Relatos apontam para relvado sintético degradado e iluminação deficiente, condições que prejudicam gravemente a prática desportiva local”, dá conta a Iniciativa Liberal.

“Este espaço, fundamental para clubes como o Sporting Club Santacruzense, está a falhar no seu propósito: apoiar a juventude e promover a mobilidade social através do desporto. A negligência sistemática sobre investimento em manutenção demonstra uma falha estratégica nas prioridades do executivo municipal”, afirma o candidato liberal João Côrte Fernandes.

Neste sentido a IL propõe um “plano imediato de recuperação do relvado e instalação de iluminação moderna e eficiente”, bem como o “reforço de parcerias com clubes e associações para calendarização e manutenção contínua”

A IL defende aina a “criação de um programa anual de manutenção preventiva com envolvimento das juntas de freguesia”.

“A juventude merece oportunidades e espaços dignos para se desenvolver. A Iniciativa Liberal exige um concelho com infraestruturas desportivas à altura das suas ambições”, remata a IL.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas