Amanhã, dia 30 de maio, pelas 15h00, no quartel dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, terá lugar a entrega oficial de um novo veículo florestal de combate a incêndios, por parte da autarquia.

Este investimento, de 250 mil euros, reflete, segundo a Câmara Municipal, um reforço significativo dos meios operacionais disponíveis para a proteção da população e do território, especialmente no âmbito da prevenção e combate a incêndios florestais.

Além do mais, face à necessidade de desocupação das atuais instalações da Esquadra da Polícia de Segurança Pública, situadas no edifício do Tribunal de Santa Cruz, devido a uma intervenção de requalificação, será celebrado amanhã, dia 30 de maio, às 16h00, no Salão Nobre a Câmara Municipal de Santa Cruz, um protocolo de cooperação entre o Município e a PSP, com o objetivo de garantir a continuidade do serviço policial no concelho.

Mediante este protocolo, até à conclusão da nova sede da PSP, o Município disponibilizará temporariamente, a título gratuito, instalações localizadas na Loja do Munícipe, na freguesia do Caniço.