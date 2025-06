O Santa Cruz em Flor encerrou, hoje, com um vasto programa, do qual é de destacar o cortejo Clássicos em Flor, que fez desfilar pelas ruas da cidade 25 viaturas clássicas e 121 figurantes do grupo FT – Fitness Team.

A animação no centro histórico começou às 16h00, com teatro - Esquadrão Amor Vs. Madame Bullying, com Eva Marques, Mariana Baeta, Laura Aguilar e Pedro Araújo Santos.