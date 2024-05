O Santa Cruz em Flor encerra na próxima quinta-feira, dia 30. O ponto alto da programação será, segundo a Câmara Municipal de Santa Cruz, o cortejo ‘Clássicos em Flor’, pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira e pela Associação Fitness Team, que terá lugar às 187 horas.

A programação, contudo, terá início uma hora antes, pelas 16h, com animação de rua pelo Teatro Bolo do Caco, com Velhão de Ouro, e continuará, pelas 18h30, com a Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula, terminando, pelas 20h, com o concerto de encerramento pelos ‘Black & White Dixeland Jazz Band’.

Depois de um mês de programação e de diversas intervenções artísticas e decorativas no espaço público, o Município de Santa Cruz faz um balanço positivo a mais esta edição do Santa Cruz em Flor, que este ano apostou na inovação das instalações artísticas numa aposta sazonal pela arte em espaço público. Quanto à programação, a aposta foi a fusão do tradicional e etnográfico.