O evento “Santa Cruz em Flor” arrancou esta sexta-feira com a participação entusiástica de 600 crianças de várias escolas do concelho, que deram vida a um momento simbólico ao construírem o Muro da Paz no Jardim Municipal de Santa Cruz. Uma iniciativa marcada pela beleza, esperança e compromisso com valores de união e respeito.

A manhã ficou ainda marcada pelas atuações do Teatro Bolo do Caco e dos animadores de rua Duendes Inconstantes, que trouxeram cor e fantasia às ruas. As crianças assistiram depois à peça “Esquadrão Amor Vs. Madame Bullying”, uma abordagem criativa e atual a temas de cidadania e convivência saudável.

Durante a tarde, os visitantes puderam apreciar os oito cenários em flor espalhados por vários pontos da sede do concelho, novamente acompanhados por animação de rua. Foi também inaugurada a exposição de desenhos científicos Flor d’Alma, da ilustradora Elisabtee Henriques, na Casa da Cultura, onde ficará patente até 14 de junho.

A exposição reúne trabalhos em aguarela e lápis de cor, retratando flores endémicas e exóticas da Madeira e de outras geografias. “Flores no papel com forma e cor, luz e sombra, essências da ilha e de outras geografias”, escreve a artista na folha de sala, numa homenagem poética aos “jardineiros d’Alma” — pessoas que cuidam da natureza com amor e dedicação.

O primeiro dia do evento terminou com atuações da Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula, dança pelo The Studio, e um concerto da banda C’azoada.

O programa continua no sábado, dia 3 de maio, com animação de rua pelo Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz (17h30), uma arruada pela Banda Paroquial de São Lourenço (19h) e um concerto dos Cordophonia (20h30). No domingo, dia 4, o Teatro Bolo do Caco volta às ruas às 11h para mais momentos de animação.

”Santa Cruz em Flor” decorre até 1 de junho e promete música, cultura e beleza floral.