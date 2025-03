A Casa do Povo de São Roque do Faial voltou a organizar, este ano, na sua sede, o concurso ‘Melhor Disfarce’. Atendendo ao número insuficiente de pessoas para organizar um cortejo, o que tem vindo a verificar-se nos últimos anos, a organização optou novamente por realizar um concurso no qual os 21 concorrentes desfilaram na própria sede.

Pretendendo manter viva a tradição de se mascarar no Carnaval, a Casa do Povo de São Roque do Faial garantiu que este concurso acontecesse, dirigido a crianças e adultos, com prémios para os melhores classificados nas duas vertentes.

Maria Purita Sousa venceu na classe dos adultos, com o seu disfarce de ‘Grávida Extraterrestre’: