Pela primeira vez a Madeira vai ter representantes de quatro partidos distintos na Assembleia da República. PDS - Pedro Emanuel Abreu Coelho nasceu a 14 de setembro de 1975 (49 anos) no Funchal e é licenciado em Economia. Foi deputado na ALRAM entre 2007 e 2013, ano em que ganhou a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, onde esteve até 2022, altura em que foi candidato e eleito para um primeiro mandato em São Bento, sendo agora reeleito, outra vez como n.º 1 da lista que juntou PSD e CDS. Nessa XVI Legislatura integrou as comissões de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Agricultura e Pescas e Ambiente e Energia.

PSD - Vânia de Jesus Castro é natural de Santa Cruz, onde nasceu a 17 de janeiro de 1979. Licenciada em História Moderna e Contemporânea, já esteve na Assembleia da República, entre outubro de 2009 e junho de 2011, aquando da XI Legislatura. Antes (entre 2007 e 2009) e depois (entre 2011 e 2017) foi deputada na Assembleia Regional da Madeira. Entre 2017 e 2019 foi presidente do conselho de administração da Investimentos Habitacionais da Madeira e desde 15 de novembro de 2019 até esta data preside ao Instituto de Emprego.

PSD - Paulo Alexandre de Sousa Neves nasceu a 9 de setembro de 1967 (47 anos) no Funchal. Licenciado em Psicologia com mestrado em Comportamento Organizacional, foi professor e jornalista. Foi também cônsul honorário de São Tomé e Príncipe entre 1998 e 2009, antes de enveredar pela vertente política. Este será o seu quarto mandato em São Bento, onde esteve já nas XII, XIV e XVI Legislaturas. Nesta última, integrou as comissões de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e também a de Economia, Obras Públicas e Habitação.

PS - João Emanuel da Silva Câmara nasceu no Funchal a 4 de agosto de 1960 (64 anos), mas há que se radicou no Porto Moniz. Antigo árbitro, técnico da administração tributária de profissão, exerceu também já como professor. É presidente da Câmara do Porto Moniz desde 2013, com duas reeleições. Antes, fora deputado à ALRAM, para a qual foi eleito já neste ano de 2025, mas optou por continuar a presidir à autarquia, onde vai permanecer até outubro, só então transitando para a Assembleia da República. Até lá, será substituído por Sofia Canha, n.º 2 da lista.

JPP - Filipe Martiniano Martins de Sousa nasceu em Santra Cruz a 16 de outubro de 1964 (60 anos). Quadro da Empresa de Eletricidade da Madeira, há muito que ocupa cargo políticos, de eleição, desde logo presidente da Junta de Freguesia de Gaula 1997 e 2007, então ainda eleito pelo PS. Em 2013, já pelo Grupo de Cidadãos foi eleito presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz com reeleição em 2017 e 2021, então com o JPP já como partido. Abre agora um novo caminho do partido para a política nacional, com uma estreia absoluta que irá abraçar desde o início, abdicando do resto do mandato em Santa Cruz.

Chega - Francisco Manuel de Freitas Gomes nasceu no Funchal a 18 de abril de 1980 (45 anos). Licenciado em Ciência Política é funcionário público e esta será a sua terceira presença em São Bento, depois de ali ter estado já na XII Legislatura, pelo PSD, e na VXI pelo Chega, esta última iniciada em 2024, integrando as comissões de Defesa Nacional, de Poder Local e Coesão Territorial, Transparência e Estatuto dos Deputados. Em 2009 foi deputado da Assembleia Municipal do Funchal e em 2014 na Assembleias Legislativa da Madeira.