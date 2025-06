Em termos concelhios, a distribuição territorial do investimento em 2025 terá mais peso, como é normal, no Funchal, com quase 270 milhões de euros previstos.

Segue-se o município da Calheta, com mais de 14 milhões de euros, e Machico, o último concelho a ultrapassar os 10 milhões de euros. No sentido inverso, conforme pode ser constatado no quadro abaixo, os municípios com menos investimento são Ribeira Brava, Porto Moniz e Ponta do Sol.

Resta referir ainda que relativamente à distribuição, verifica-se que 713,7 milhões de euros (68,3%) serão canalizados para projetos de âmbito regional.

Veja o quadro sobre a distribuição do investimento

1 Funchal: 268.019.052.25,7 euros

2 Calheta: 14.279.823.1,4 euros

3 Machico: 12.012.871.1,2 euros

4 Porto Santo: 8.053.954.0,8 euros

5 São Vicente: 6.275.692.0,6 euros

6 Santana: 6.263.450.0,6 euros

7 Santa Cruz: 5.073.035.0,5 euros

8 Câmara de Lobos: 4.262.778.0,4 euros

9 Ribeira Brava: 3.689.312.0,4 euros

10 Porto Moniz: 1.737.591.0,2 euros

11 Ponta do Sol: 615.330.0,1 euros

- RAM 713 720 862 68,3 euros

- Estrangeiro 373 000 0,04 euros

TOTAL 1 044 376 750 100 euros