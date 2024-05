Jantar junto ao mar, assistir a um dos pores do sol mais apetecíveis da ilha num conceito de mesa partilhada e deliciar-se com produtos autênticos e sustentáveis vai ser possível com os jantares Fire Pit. A nova experiência gastronómica do Saccharum no Calhau Beach Club promete surpreender e cativar todos os sentidos.

A partir de 24 de maio, as sextas, sábados e domingos serão dedicadas a uma das experiências que já conquistou muitos adeptos no Terreiro, restaurante onde a Savoy Signature lançou este conceito em 2022.

O Fire Pit é uma estrutura circular semelhante a um braseiro, a peça chave destes jantares. Os comensais assistirão ao live cooking comandado pelo chef, que confecionará no fogo os ingredientes cultivados na fazenda da Meia Légua, um terreno na Ribeira Brava onde a Savoy Signature produz diversos alimentos biológicos e sustentáveis. A frescura do mar também chega à mesa com o melhor peixe da lota.

A experiência começa com um cocktail de boas-vindas, seguido por um menu de quatro pratos cuidadosamente selecionados, que combinam sabores locais e ingredientes da terra. Os jantares Fire Pit incluem pratos de peixe, de carne e/ou vegetarianos e o menu será sempre variado e uma surpresa, já que os produtos utilizados são sazonais.

Mais do que uma simples refeição, estes jantares são uma experiência sensorial que celebra a culinária local e proporciona momentos de convívio e de partilha ao ar livre.

O preço é de 55€ por pessoa com welcome drink.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 ou saccharum@savoysignature.com.