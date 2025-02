Bom dia e bom fim de semana!

- Às 10h00, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia – Funchal, realiza-se a conferência ‘Inteligência Emocional para o sucesso’, com a oradora convidada Verónica Faria.

- Tem início um novo ciclo de concertos com grupos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, integrado no projeto ‘Cultura no Centro’. Assim, a partir das 11h30, pode assistir à atuação do Ensemble de Guitarras.

- A psicóloga clínica Filipa Jardim da Silva lança, às 17h00, o livro ‘Síndrome da Impostora’, na FNAC do Madeira Shopping, Funchal.

- A Orquestra Clássica da Madeira comemora o seu 61.º Aniversário com um concerto dedicado à Ópera, com a soprano Viktorija Miškūnaitė e o tenor Jurgis Jarašius, sob a direção do maestro Martin André, no Centro de Congressos da Madeira, a partir das 18h00.

- Pelas 19h00, na Casa do Povo de São Roque do Faial, decorre o concerto dos 38 anos do grupo ‘Tunacedros’.