A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, vai participar nas cerimónias de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, que se realizam amanhã, em Lisboa, em representação do presidente do Parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues.

A convite do presidente da Assembleia da República, José Aguiar-Branco, Rubina Leal estará presente na Sessão Solene Comemorativa em São Bento, que tem início marcado para as 11h30.

Mais tarde, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, a vice-presidente da ALRAM vai participar em dois outros momentos. Primeiro, às 18 horas, na Sessão Evocativa do 50.º aniversário do 25 de Abril, no Centro Cultural de Belém. E às 20h00 no jantar que terá lugar no Palácio Nacional da Ajuda.