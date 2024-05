O público sorri, fotografa e aplaude a passagem dos figurantes do Cortejo da Flor.

Depois do carro alegórico criado por João Egídio, com o tema “40 anos em flor”, as “Afro princesas”, proposta de Isabel Borges, partilharam alegria e dança com o público, num cenário colorido e tropical.

”Boa toalha, boa mesa”, da Associação cultural Imperio da Ilha, abriu com.um carro alegórico com uma verdadeira harmonia entre as flores e o Bordado Madeira.

Segue-se agora a Caneca Furada, que oferece “Le bouquet” às milhares de pessoas que estão a assistir.

São varias as crianças que dançam e acenam para o publico, mostrando a sua importância para o sucesso do cortejo.