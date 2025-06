Rubina Leal participa esta segunda-feira no Dia dos Açores

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira participa esta segunda-feira, 9 de junho, nas comemorações do Dia da Região Autónoma dos Açores.

De acordo com a agenda distribuída pelo gabinete de Rubina Leal, a cerimónia decorre esta manhã, a partir das 10h30.

A sessão solene que marca o Dia dos Açores vai ter lugar na Ilha Terceira, mais concretamente no concelho da Praia da Vitória, no auditório do Ramo Grande.

Segundo informação disponibilizada pelo Parlamento açoriano, a cerimónia contará com “a intervenção dos representantes dos Grupos e Representações Parlamentares com assento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, seguindo-se os discursos do Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e do Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia.”