Rubina Leal ouviu reinvidicações dos trabalhadores da ARM

No âmbito das reinvidicações dos trabalhadores da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu em audiência representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE).

A reunião teve como principal objetivo a apresentação das preocupações e reivindicações dos trabalhadores da ARM, entre as quais se destacam a atualização das tabelas salariais, a revisão do subsídio de refeição e a implementação da progressão automática nas carreiras.

Leia a nota de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira:

A ARM, com cerca de 890 trabalhadores, desempenha um papel estratégico na Região Autónoma da Madeira, sendo responsável por áreas essenciais como a gestão de resíduos e o abastecimento de água potável, dois domínios cruciais para o bem-estar da população e para a sustentabilidade ambiental da Região.

Durante a audiência, Rubina Leal manifestou a sua sensibilidade e atenção para com estas matérias, sublinhando que numa empresa com responsabilidades tão relevantes para a nossa qualidade de vida e para o futuro sustentável da Madeira, é fundamental assegurar que os trabalhadores se sintam valorizados e motivados.

A Presidente do Parlamento Madeirense destacou ainda a importância da ARM na preservação e gestão de um dos recursos mais valiosos do arquipélago – a água, e recordou que a sustentabilidade deve ser um compromisso transversal e intergeracional, fundamental para garantir uma Madeira ambientalmente responsável e resiliente.

A audiência decorreu num ambiente de diálogo construtivo, ficando clara a intenção de manter canais abertos entre os representantes dos trabalhadores e a Assembleia Legislativa da Madeira, no sentido de encontrar soluções que promovam a justiça laboral, coesão social e o fortalecimento dos serviços públicos essenciais.”