A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, manifestou hoje o seu pesar pela morte do padre Martins Júnior.

Numa nota divulgada esta sexta-feira, Rubina Leal recorda que o sacerdote foi também deputado do Parlamento madeirense, eleito nas listas da UDP, assumindo funções entre a I e a IV legislaturas, e do PS, assumindo o lugar de deputado entre as VI, VII e VIII legislaturas, sempre pelo círculo de Machico, concelho em que foi presidente da Câmara Municipal entre 1989 e 1997.

“Defensor de diversas causas, com um amor incondicional a Machico, bem como à paróquia da Ribeira Seca, o padre Martins Júnior é, por mérito próprio, uma das personalidades que marca a história recente da nossa Região. O seu percurso é o de um homem que sempre fez ouvir a sua voz, acreditando, de forma convicta e resoluta, que a participação cívica e política é o meio primordial para ver satisfeitas as reivindicações e anseios da população”, realça a presidente da ALRAM, concluindo que “o padre Martins Júnior deixa assim o seu legado na Região, com particular ênfase no concelho de Machico”.

“À família enlutada e aos amigos, Rubina Leal endereça as sentidas condolências”, pode ler-se ainda.