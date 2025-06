A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, visitou a Quinta da Caldeira – Centro de Apoio à Equitação Terapêutica, destacando o trabalho desenvolvido em prol da inclusão e do bem-estar infantil.

Esta deslocação aconteceu no âmbito do Dia da Criança que, no seu entender, é uma oportunidade para recordar que o respeito pelos direitos das crianças deve estar no centro das políticas públicas e da ação da sociedade.

“É um momento para dar visibilidade às suas necessidades, ouvir a sua voz e reafirmar o compromisso coletivo com a construção de um presente e de um futuro onde cada criança possa crescer com dignidade, proteção e afeto”, disse.

Durante a visita, foi sublinhada a importância de garantir a todas as crianças o direito a crescer num ambiente que respeite o seu ritmo, promova a igualdade de oportunidades e valorize as suas capacidades. A infância deve ser um tempo pleno de afeto, aprendizagem, brincadeira e desenvolvimento.

A equitação terapêutica foi enaltecida como uma ferramenta valiosa, que promove não apenas ganhos físicos e motores, mas também benefícios emocionais, cognitivos e sociais. O cavalo, enquanto parceiro terapêutico, assume um papel único na criação de laços, no reforço da autoestima e na construção da autonomia.

A Quinta da Caldeira constitui um exemplo de boas práticas, onde o cuidado, o respeito e a inclusão se traduzem diariamente em ações concretas de transformação e apoio às famílias e às crianças da Região.

Esta iniciativa reforça o compromisso da Assembleia Legislativa da Madeira com uma sociedade mais inclusiva, sensível e atenta às necessidades das suas crianças.