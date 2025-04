O Movimento Erradicar a Pobreza promove um debate tendo por base o estudo realizado na região sobre as causas da pobreza. A iniciativa realiza-se na próxima terça-feira, dia 22, às 18h30, na sede do Sindicato dos Professores da Madeira, na Calçada da Cabouqueira.

O encontro conta com a participação de Rubina Berardo, economista e antiga deputada na Assembleia da República, e de Alexandre Fernandes, coordenador da USAM, União dos Sindicatos da Madeira e será moderado pelo jornalista Nicolau Fernandez. Foi também endereçado um convite a um dos membros da EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza, “mas não houve disponibilidade para tal”, refere uma nota enviada à redação.

O debate pretende aprofundar alguns dados do estudo encomendado pelo Instituto de Segurança Social da Madeira à Rede Europeia Anti Pobreza cujas conclusões, embora anunciadas há vários meses, foram publicadas no final do mês passado, já depois das eleições regionais.

O Estudo de Caracterização da Pobreza na Região Autónoma da Madeira aprofunda o conhecimento da realidade social da região, com uma metodologia mista que englobou métodos quantitativos e qualitativos.

“Foi feita a caracterização da realidade social na RAM baseada na análise de indicadores estatísticos e complementada por dados qualitativos, assim como pela elaboração de um Mapa de vulnerabilidade social da região; a identificação e aprofundamento de trajetórias de pobreza através da aplicação de questionários a 400 pessoas em situação de vulnerabilidade social e entrevistas de aprofundamento a 66 pessoas; e a análise documental das políticas sociais da RAM”, indica.

Este estudo deu origem a diferentes produtos que estão disponíveis para consulta na página da Rede Europeia Anti.pobreza e no Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza:- Caracterização Social da RAM;- Mapa de Vulnerabilidades;- Relatório da Análise do Inquérito por questionário;- Relatório da Análise das Entrevistas em profundidade à população em situação de vulnerabilidade social;- Análise documental das políticas sociais da RAM;- Relatório Síntese.