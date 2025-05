A Câmara Municipal do Funchal informou, em comunicado, que, no âmbito da empreitada municipal ‘Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho’, será necessário proceder a várias alterações temporárias à circulação rodoviária amanhã, quarta-feira (28/05) e sábado (31/05).

No período da manhã, fica interrompida a circulação rodoviária na semicircunferência norte da Rotunda Comendador Paulo Martinho Martins (Rotunda Magnólia).

Os veículos que descem a Rua Dr. Pita ou a Rua dos Barreiros, serão encaminhados para a Estrada Eng.º Rui Manuel da Silva Vieira.

A sul da Estrada Eng.º Rui Manuel da Silva Vieira, apenas será permitido o acesso local a residências e estabelecimentos locais.

Os veículos que circulam na Rua da Casa Branca podem descer em direção ao Largo da Paz e os que sobem a Rua Dr. Pita serão encaminhados para a Rua dos Ilhéus.