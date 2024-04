Rua de São Pedro reabre no domingo, ruas do Castanheiro e Câmara Pestana sujeitas a intervenções

A Câmara Municipal do Funchal informa que a Rua de São Pedro será reaberta à normal circulação rodoviária a partir do próximo dia 7 de abril (domingo), tendo sido encerrada por motivos de realização de obras em edifício do Governo Regional localizado nesse arruamento.

Informa ainda a autarquia que, no âmbito da empreitada municipal de ‘Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase’, a circulação rodoviária ficará interrompida na Rua do Castanheiro, a partir do dia 8 de abril (segunda-feira), e condicionada na Rua Câmara Pestana a partir do dia 11. Estima-se que ambas as intervenções estarão concluídas no dia 24 de abril.

De forma a minimizar os constrangimentos e possibilitar aos condutores outras alternativas de circulação nesta área, a partir do dia 7 de abril, será possível circular na Rua de São Pedro, sendo que os condutores poderão também circular na Rua das Mercês, no sentido ascendente, ou prosseguir pela Rua de São Pedro, em direção à respetiva igreja.