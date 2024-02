Bom dia!

- Prossegue a partir das 10h00, na sala de sessões da Escola Francisco Franco, a X Semana da Economia e Gestão. Bagão Félix, ex-ministro da Segurança Social e do Trabalho, vai abordar o ‘Estado Social’.

- Pelas 10h00, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, visita o Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, no âmbito do rastreio de Saúde Visual Infantil.

- Às 11h00, a conferência de imprensa de apresentação da 50.ª Feira do Livro do Funchal, no salão nobre do edifício da autarquia.

- A Secção Regional da Madeira da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Enfermeiros (SRRAM-OE) vai realizar a reunião da Assembleia Regional, agendada para as 16h00, com início às 16h30, no auditório da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros – Funchal.

- A inauguração das obras de requalificação da Rotunda da Vitória, na Estrada Monumental, está agendada para as 17h00. A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, marca presença no evento.

- A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Informática, promove, às 17h30, uma tarde de engenharia sobre Inteligência Artificial, na sua sede, à Rua Conde Carvalhal n.º 23