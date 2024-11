A delegação da Madeira da Alzheimer Portugal foi premiada nos Prémios BPI/Fundação “la Caixa” Seniores com o projeto ‘Rostos - Madeira’, que permitirá oferecer serviços ao domicílio nas áreas da psicologia e bem-estar.

A Junta do Imaculado Coração de Maria, associada da Alzheimer Portugal desde 2022, é um dos parceiros deste projeto, que “será um apoio crucial” aos cuidadores e familiares de Pessoas com Demência, promovendo o seu bem-estar e a melhoria dos cuidados prestados.

A Junta irá divulgar as atividades programadas, facilitar o encaminhamento de utentes com Doença de Alzheimer e disponibilizar espaços para ações informativas, numa colaboração que visa maximizar o impacto positivo do projeto na comunidade.

A proposta pretende não só melhorar a qualidade de vida dos doentes, mas também apoiar os seus cuidadores em desafios diários, de forma a promover um ambiente de acolhimento e conhecimento.

A atribuição deste prémio reforça a importância da atuação da delegação da Madeira da Alzheimer Portugal em prol de um atendimento mais humanizado, sendo que a introdução de serviços ao domicílio representa um avanço significativo no apoio aos familiares.

A Junta destaca o impacto deste reconhecimento, referindo que “a parceria com a Alzheimer Portugal reforça a rede de apoio social na freguesia e na cidade do Funchal”, enfatizando o seu compromisso com a promoção da inclusão, cidadania e bem-estar da população.

”Este projeto é mais um exemplo do poder das parcerias entre as instituições em prol de causas sociais relevantes, celebrando a colaboração como pilar fundamental para uma sociedade mais solidária e consciente”, conclui.