O Parque Temático da Madeira realiza jogos tradicionais madeirenses.

A iniciativa ocorre das 14h30 às 15h30 e consiste em lembrar algumas tradições populares que tendem a desaparecer ou a entrar na fase do esquecimento.

Como, no período da Páscoa, era costume crianças e não só brincarem umas com as outras ao jogo do pião, do lenço, do anel e do ‘belamente’, também conhecido por ‘Balamento’, o Parque Temático decidiu agendar esta iniciativa para recordar o passado.