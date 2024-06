O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, defendeu, esta quarta-feira, na sessão de abertura do debate sobre ‘O Ano Europeu das Competências – 2023’, que é preciso “aprofundar o conhecimento, dando respostas inovadoras às necessidades decorrentes da evolução expetável das atividades de especialização, aqui também levando em consideração os domínios prioritários da EREI – Estratégia Regional de Especialização Inteligente”.

Rogério Gouveia defendeu que “é preciso especializar as intervenções, considerando todas as implicações em matéria de emprego e de competências, para que efetivamente se progrida no reforço e na renovação da capacidade competitiva da economia regional”.

Como referiu o governante na ocasião, a aposta na Formação de Competências, no horizonte do período de programação 2021-2027, “deverá responder às necessidades prospetivas de formação e qualificação identificadas, de modo a reduzir e a prevenir o desequilíbrio entre oferta e procura no mercado de trabalho regional”.

“O aumento esperado do nível de competências da população, com foco especial na aprendizagem de adultos, na literacia digital, na ligação com o mercado de trabalho, deverá concorrer para a promoção da criação de emprego de qualidade”, entende, com o desígnio de “melhorar as condições de vida e de trabalho dos cidadãos”.

O evento decorreu no Salão Nobre do Governo Regional e foi promovido pela Autoridade de Gestão do Madeira 2030, contando com a participação de vários oradores, entre os quais Luís Costa, diretor executivo da ANESPO – Associação Nacional de Escolas Profissionais, que moderou o debate.

No âmbito deste debate falaram também Laurent Sens, chefe da unidade DG Employment, Miguel Amorim, Policy Officer da DG Employment, a presidente do Instituto para a Qualificação, Sara Estudante Relvas, a vice-reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes, o presidente do Conselho Económico e de Concertação Social, Ivo Correia, e a presidente da Autoridade de Gestão do Madeira 2030, Maria João Monte.