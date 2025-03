Os rocheiros do Governo Regional estão a proceder, esta quinta-feira, à limpeza e remoção de pedras da escarpa, na Via Expresso, em São Vicente, entre o Véu da Noiva e o Seixal.

Os trabalhos, previamente programados, decorrem sem incidentes, apesar de vídeos a circular na internet mostrarem fragmentos a desprender-se da escarpa.

A Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (SREI) assegura que todas as operações estão a ser executadas sob rigoroso controlo técnico.

A Via Expresso acompanha de perto os trabalhos no local, garantindo que todas as medidas de segurança são cumpridas.Durante a intervenção, a circulação na via esteve temporariamente encerrada, por uma hora, de forma a garantir a segurança dos operários e dos utentes da estrada.