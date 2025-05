O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) “defende uma escola mais preparada para formar cidadãos conscientes, informados e com competências para a vida real”.

Por isso, em nota de imprensa, a candidatura às nacionais propõe uma reforma no sistema de ensino que inclua “a presença de profissionais de saúde nas escolas, com o objetivo de promover a literacia em saúde desde os primeiros anos de escolaridade. A saúde não pode ser apenas um tema abordado pontualmente ou em emergências. Deve ser parte integrante da formação de cada criança e jovem”

Assim, o RIR propõe, entre outras medidas, a introdução de aulas práticas sobre saúde e bem-estar, ministradas por enfermeiros, médicos e outros profissionais de saúde, com

temas como higiene, alimentação saudável, saúde mental, prevenção de doenças e hábitos de vida equilibrados; formação básica em primeiros socorros destinada a todas as crianças e jovens; apoio direto nas escolas, com a colocação regular de profissionais de saúde em cada agrupamento escolar, para dar apoio à comunidade educativa, promover ações de sensibilização e garantir uma resposta mais rápida a situações de risco.

O RIR defende ainda uma educação para a saúde mental, com sessões de promoção da autoestima, gestão emocional, prevenção do bullying e do stress, em parceria com psicólogos e técnicos especializados e a ligação entre saúde e currículo escolar.