Em nota de imprensa, o partido RIR lamenta a situação hoje publicada pelo JM, de que há idosos sujeitos a banhos de água fria, no Lar da Bela Vista, como denunciaram familiares ao nosso matutino.

No entender do Partido Reagir Incluir Reciclar, que refere que têm sido várias denúncias de problemas naquele lar, é “justificável a averiguação da realidade por lá vivida através de uma Comissão de inquérito.

Como escreve o partido, “lamentavelmente, uma vez mais tomamos conhecimento de situações bizarras que ocorrem no Estabelecimento Bela Vista. São diversas denúncias ao longo do tempo em que a IPSS Atalaia Living Care está em gestão da referida estrutura residencial para idosos, que no entender do Partido Reagir Incluir Reciclar já é justificável a averiguação da realidade por lá vivida através de uma Comissão de Inquérito”.

Para o RIR, “independentemente desta gestão estar concedida a esta IPSS desde 1 de julho de 2023, o Instituto de Segurança Social da Madeira não deixa de também ser responsável por estas ocorrências, visto que ao conceder a gestão do maior estabelecimento que estava em sua posse ao Atalaia Living Care, já tinha conhecimento prévio de outras situações alarmantes ocorridas noutros estabelecimentos geridos por esta instituição”.

Uma IPSS que tem como missão “prestar cuidados humanizados de saúde e bem-estar que promovam a autonomia e o conforto dos utentes e potenciem a sua qualidade de vida” ao permitir que sejam dados banhos de água fria, como denunciado por um familiar a um matutino da nossa região, está claramente a falhar na sua missão e atrevemo-nos a considerar esta situação como maus-tratos aos utentes”.

Assim, conclui a nota de imprensa, “é necessário agir urgentemente em relação a estas situações. Todos têm direito a cuidados humanizados e numa ERPI e mesmo nas unidades de saúde estes não podem falhar”.