O Partido Reagir Incluir Reciclar desafiou, através de comunicado, todos as forças políticas partidárias com assento parlamentar regional a apresentarem uma Moção de Censura ao Governo de Miguel Albuquerque.

Na nota hoje divulgada, a presidente do RIR, Márcia Henriques, refere que as primeiras declarações do presidente do Governo Regional da Madeira ontem à noite demonstraram claramente que “não tem condições para continuar a exercer o cargo”.

“Não aceita qualquer crítica. Não admite que errou ao não pedir ajuda mais cedo. Atira culpas para terceiros. Não assume a responsabilidade”, critica a líder do partido, que reconhece que Albuquerque Já devia ter aprendido com os grandes incêndios de 2016. Não se compreende a existência de um único meio aéreo numa ilha com tão especial orografia. Prevenção foi algo que não existiu. Ordenamento do território e gestão florestal não existe. Tudo isto tem um responsável que assobia para o lado