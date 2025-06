O partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) denunciou o “estado de abandono” de terrenos públicos junto a unidades de saúde na freguesia do Monte, no Funchal, alertando para a “contradição gritante” entre as exigências feitas aos cidadãos e o comportamento das próprias instituições.

Segundo o comunicado, “junto a unidades de saúde públicas — espaços que deveriam ser sinónimo de limpeza, segurança e cuidado com a saúde pública — o que encontramos é precisamente o oposto: matagal, silvado, lixo e abandono”.

O partido, representado por Liana Reis, coordenadora regional do RIR, questiona a disparidade de critérios, sendo que “enquanto os cidadãos são pressionados, sob ameaça de multas que podem atingir os 2.500€, a manterem os seus terrenos limpos e em conformidade com as regras camarárias, parece que o próprio Estado e as autarquias gozam de uma espécie de imunidade ao cumprimento das mesmas obrigações.”

A estrutura regional do RIR defende que “o civismo e a responsabilidade ambiental devem ser valores partilhados por todos — começando pelas instituições públicas”. Sublinha ainda que “a saúde pública começa no ambiente”, pelo que “nenhum cidadão se sentirá tranquilo ao procurar cuidados médicos num espaço rodeado de descuido e insalubridade”.

Nesse sentido, o partido apela à Câmara Municipal do Funchal e ao Governo Regional que “comecem pelos vossos próprios quintais antes de fiscalizar os dos outros”, “porque a limpeza, tal como o civismo, não pode ser seletiva.”