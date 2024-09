O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR), em comunicado, demonstra “a sua estupefação” face “à recente preocupação do Partido Chega em relação à situação caótica que se vive no Estabelecimento Bela Vista”.

No entanto do partido, a “preocupação não passa de pura encenação” pois “o seu atual líder regional nada tem de opositor à governação atual madeirense”.

“Apenas o faz para ficar bem visto”, acrescenta o RIR.

“Deixamos aqui bem claro, que o Partido Reagir Incluir Reciclar vem desde Agosto de 2023 chamando à atenção desta gestão concedida à Associação Atalaia Living Care por parte do Instituto da Segurança Social da Madeira. Temos vindo a apelar aos verdadeiros partidos da oposição com assento parlamentar para que não deixem esta situação de negligência cair no esquecimento e que nos ajudem nesta luta pela dignidade dos cuidados prestados aos idosos institucionalizados em estabelecimentos geridos pela Associação Atalaia Living Care”, acrescentam, declarando ainda que as condições de trabalho dos funcionários devem igualmente ser analisadas.