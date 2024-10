RIR defende reforço de estruturas para idosos e maior promoção do envelhecimento ativo

No Dia Internacional do Idoso, que se assinala neste 1 de outubro, partido Reagir-Incluir-Reciclar (RIR), em nota de imprensa, diz ser necessário reforçar as estruturas físicas de apoio às pessoas com mais idade na Região, face ao envelhecimento da população.

O partido diz ser ainda necessário uma maior promoção do envelhecimento ativo e alerta para a existência de lares de idosos ilegais na Madeira.

Leia na íntegra a nota de imprensa do RIR, assinada pela coordenadora regional Liana Reis:

“Neste Dia Internacional do Idoso, o Partido Reagir Incluir Reciclar parabeniza todos aqueles que se encontram nesta tão nobre mas também tão frágil etapa da vida. Graças aos nossos idosos, temos um passado de orgulho, de muita luta e de muito trabalho.

Na nossa região e segundo dados estatísticos recentes, temos uma esperança média de vida de 79.07 anos. O índice de envelhecimento voltou a aumentar e por esse motivo é importante reforçar todos as formas de apoio a estas pessoas. Infelizmente muitos recebem uma pensão de velhice mínima e injusta comparativamente ao que trabalharam e nada digna para a atualidade que vivemos. O complemento solidário ajuda, mas muito pouco e infelizmente os critérios de atribuição dos mesmos nem sempre funcionam de forma justa.

Em relação às estruturas físicas de apoio, existem centros de dia e bem, mas que face ao aumento do índice de envelhecimento não são suficientes. Bem como as estruturas residenciais para idosos não são em número suficiente. A lista de espera aumenta diariamente e o que assistimos por um lado são promessas de aumento da capacidade do número de camas e por outro a concessão da gestão de lares públicos a privados. Sabemos que a existência de lares a funcionar de forma ilegal na região não é uma irrealidade, o que para o Partido Reagir Incluir Reciclar é inadmissível e pedimos mais responsabilidade ao Instituto de Segurança Social da Madeira na investigação e prevenção dos mesmos.

A promoção do envelhecimento ativo deverá ser outra aposta que tem de ser reforçada não só pela área do social, mas também pela área da saúde, promovendo mais atividades de intercâmbio inter geracional, atividades de promoção da saúde e de autocuidado.

Deixamos também uma palavra de apreço a todos os cuidadores, formais e informais que diariamente dedicam o seu tempo para se dedicarem ao bem estar dos nossos idosos.”