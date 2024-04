“Foi com muita indignação, embora já nada espante ao Partido Reagir Incluir Reciclar, que recebemos a informação sobre um cartaz supostamente de campanha eleitoral do PSD, onde mais uma vez a população é enganada por este partido”, começa por enquadrar Liana Reis, cabeça de lista do Partido Reagir Incluir Reciclar.

“No mesmo surgem dados sobre o número de profissionais de saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros contratados. Ainda bem que expõem os referidos números, no entanto falta o essencial, ou seja, que informem quantos anos foram necessários para atingirem tais valores. Lembrando que foi aberto no passado ano um concurso para a contratação de 80 enfermeiros e o mesmo findou o prazo contratual ainda com vagas por preencher. E aqui reforçamos que não foi por falta de enfermeiros, bem pelo contrário. E alertamos para o facto de nos terem chegado denúncias de que o mesmo parou o recrutamento aquando de uma alegada ameaça do anterior Conselho de Administração do SESARAM, de que enquanto não conseguissem atingir um determinado número de enfermeiros para irem trabalhar para o Porto Santo, o mesmo ficaria parado. Chega de pressão e chega de mentiras”, observa.

“Apelamos aos madeirenses e porto-santenses que dia 26 de maio deem a resposta devida a este governo de corrupção”, é concluído.