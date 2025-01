Richard Marques distinguido com Medalha de Mérito de Proteção e Socorro

Richard Marques, comandante do Serviço Regional da Proteção Civil desde o início de 2025, recebeu louvor público do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)e foi distinguido com a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, conforme a informação publicada hoje no Diário da República.

Conforme dá conta a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil em nota de imprensa, “o general Duarte da Costa, presidente da ANEPC, descreve na sua redação a longa e distinta carreira de mais de três décadas do atual presidente do SRPC, IP-RAM, como bombeiro, tendo demonstrado integridade e dedicação ao serviço público”.

Além disso, o documento ressalva “Richard Marques como um forte elemento no comando dos Corpos de Bombeiros de Faro e Portimão, e na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil”.

“Dotado de uma excecional capacidade de liderança, sustentada num quadro de valores que prioriza a lealdade e o compromisso, foi de forma rigorosa e perseverante que desempenhou diversas funções nos diferentes níveis do sistema de proteção civil, tendo a sua visão sido decisiva para o sucesso de importantes operações e projetos, bem patente no desenvolvimento do Sistema de Gestão de Operações, na organização das Salas de Operações e Comunicações, na arquitetura e edificação de estruturas municipais de Proteção Civil e na projeção dos desígnios do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, com especial evidência na Região do Algarve, mas com reflexos em todo o território nacional”, pode ler-se em Diário da República.