Ricardo Tavares é novo delegado do IPMA na Madeira

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, recebeu hoje, em audiência para apresentação de cumprimentos, o novo delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Ricardo Tavares.

Ricardo Tavares toma posse amanhã, Dia da Região e das Comunidades Madeirenses, às 9h30, na sede da Delegação Regional do IPMA.

Na audiência estiveram também presentes o presidente do IPMA, José Guerreiro, e o delegado regional cessante, Victor Prior, que será homenageado pelo Governo Regional na mesma ocasião, em reconhecimento pelos valiosos serviços prestados ao longo dos últimos 17 anos na Região Autónoma da Madeira.