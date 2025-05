Ricardo Nascimento destacou os investimentos feitos no Campanário

Ciente das necessidades da população, Ricardo Nascimento mostrou ser um presidente atento e destacou os apoios concedidos às pessoas da freguesia em diversas áreas. “Apoiamos atualmente 118 crianças com o pagamento de 40% da mensalidade da creche, já ajudamos 42 famílias na requalificação as suas casas e 186 pessoas beneficiam do cartão do idoso que ajuda na aquisição de medicamentos e fraldas e comparticipa exames complementares”.

O autarca destacou ainda os investimentos feitos na freguesia ao longo dos últimos anos, como a requalificação da antiga escola do Porto dá Ribeira em habitação através da Estratégia Local de Habitação e a pavimentação da Estrada da Adega.

Sublinhou o apoio à cultura através da dinamização do Espaço do Artesão, do Carnaval trapalhão na freguesia, da Feira do Campanário, dos eventos de Natal, do apoio às associações e aos eventos religiosos, com destaque para o apoio autárquico à sala de espólio da igreja do Campanário, entre outros.

Referiu também as obras em curso, nomeadamente, a construção do Caminho do Tranqual ou a requalificação do Caminho do Pedregal que beneficia um grande núcleo populacional.

O autarca anunciou que tem já o visto do Tribunal de Contas para lançar o caminho agrícola da Pedra e prepara-te para requalificar a Estrada das Voltas, abaixo do Vista Alegre. Aguarda ainda a abertura de candidaturas do Proderam para recandidatar alguns caminhos.

Ao representante do governo regional, na pessoa do secretário Nuno Maciel, recordou a necessidade de um auditório adequado às necessidades da freguesia, um pavilhão desportivo, uma zona de lazer e bem-estar direcionado à crianças e à prática de desporto, assim como o nó da via rápida.

Por sua vez o presidente da Junta de Freguesia abordou o trabalho que tem feito no terreno.

“Temos tido desde 2021 diversas reconstruções integrais de veredas que não ofereciam condições de segurança à circulação, sendo este tipo de intervenções o principal foco do nosso executivo, situação que se manterá até ao final deste mandato pois temos no terreno e por concretizar dentro em breve novas requalificações de veredas”.

David Sousa ressalvou ainda a recuperação de todos os fontenários existentes na freguesia (14), numa empreitada que “devolveu a operacionalidade destas infraestruturas e procurou valorizar o seu legado através da devolução da sua traça arquitetónica original”. Frisou ainda a construção de um miradouro no sítio do pinheiro e a recuperação do miradouro da Senhora dos Caminhos, empreitada que começará em breve.

O presidente da Junta alertou ainda para a necessidade de “resolução do impasse em que se encontra o Calhau da Lapa, local de elevado interesse patrimonial e histórico da nossa freguesia”, pedindo ao Governo e às forças vivas da freguesia que “se pense o futuro do Campanário numa perspetiva de desenvolvimento integral e que este seja um governo de compromisso para connosco, mas sobretudo de execução”.