Ricardo Franco quer “refundar” o PS-Madeira

Ricardo Franco apresentou-se esta tarde como candidato à liderança do PS-Madeira, dizendo que a sua candidatura “não é contra ninguém”, mas “uma candidatura que releva o todo em detrimento de atitudes egocêntricas, chantagens ou manipulações que têm custado prejuízos elevados” para a imagem da instituição.

“Precisamos de reorganizar, reconstruir e mesmo refundar o PS Madeira e voltar a dar expressão ao quadro ideológico que sempre sustentou o papel do PS desde a sua fundação”, defendeu.

Diz que quer lançar os Novos Estados Gerais do PS Madeira e impulsionar a JS Madeira, entre outras iniciativas.

Segundo o ex-presidente da Câmara Municipal de Machico, “nos últimos anos” o partido “sob a liderança de Paulo Cafôfo, afundou as suas expetativas eleitorais”.

“Não posso deixar de manifestar uma profunda preocupação em relação ao estado em que o PS chegou, sendo urgente estancar esta deriva extremamente negativa”, afirmou na conferência de imprensa realizada na sede do partido”.

O ex-autarca pensa que a atual situação poderia ter sido evitada “não fora a teimosia do líder demissionário em insistir e persistir na sua demanda, não querendo compreender os sinais, mais do que evidentes”.

Maximiano Martins, Thomas Dellinger, Nuno Moreira e Pedro Calaça Vieira são apoiantes da candidatura e estiveram presentes na apresentação.