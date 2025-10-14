MADEIRA Meteorologia
Ricardo Franco não participou na campanha porque alguém maltratou a mulher dele

14 Outubro 2025
19:05
Ricardo Franco esclareceu hoje que Hugo Marques foi escolha dele para encabeçar a candidatura à Câmara Municipal de Machico e adiantou que não fez campanha porque alguém ofendeu a mulher dele.

A questão surgiu no período de perguntas e respostas na conferência de imprensa de apresentação da candidatura à liderança do PS Madeira.

”Não participei por razões pessoais, familiares, porque não poderia estar no mesmo palco, na mesma campanha, com alguém, destacado na própria campanha que foi incorreto e maltratou a minha esposa. Isso não aceito, nem perdoo a ninguém. Uma coisa que também não perdoosão pessoas que atraiçoam”, disse justificando que tem “sido acusado” de não ter participado na campanha.

Quanto à escolha de Hugo Marques, disse que foi ele, Ricardo Franco que indicou, assim como o fez quando o escolheu para vereador, “não foram outras pessoas quaisquer”.

Sobre os resultados eleitorais destacou, entre outros aspetos, o facto do PS ter perdido representação autárquica em sete concelhos. Saudou os eleitos de Machico e Porto Moniz e lamentou o resultado de Célia Pessegueiro, agradecendo o trabalho desenvolvido pela ex-autarca durante oito anos.

