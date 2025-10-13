MADEIRA Meteorologia
Ricardo Franco apresenta candidatura à liderança do PS-Madeira esta terça-feira

    Ricardo Franco apresenta candidatura à liderança do PS-Madeira esta terça-feira
    Franco liderou a Câmara Municipal de Machico nos últimos 12 anos. Joana Sousa
Região
13 Outubro 2025
18:07
Ricardo Franco, que está de saída da presidência da Câmara Municipal de Machico, vai realizar amanhã, 14 de outubro, pelas 15h00, uma conferência de imprensa onde irá apresentar a sua candidatura à liderança do Partido Socialista-Madeira.

A mesma acontece dois dias após as Eleições Autárquicas 2025 e terá lugar na sede do partido, no Funchal.

