Ricardo Franco apresenta candidatura à liderança do PS-Madeira esta terça-feira

Ricardo Franco, que está de saída da presidência da Câmara Municipal de Machico, vai realizar amanhã, 14 de outubro, pelas 15h00, uma conferência de imprensa onde irá apresentar a sua candidatura à liderança do Partido Socialista-Madeira.

A mesma acontece dois dias após as Eleições Autárquicas 2025 e terá lugar na sede do partido, no Funchal.