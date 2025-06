Cerca de 100 jovens do concelho da Ribeira Brava integram, este ano, os programas regionais ‘Jovem em Formação’ e ‘Monitor Júnior’ que possibilita um contacto laboral numa entidade ou instituição do Município.

Esta tarde, na sessão de boas-vindas que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal, o presidente Ricardo Nascimento sugeriu aos jovens estudantes que olhem para estes programas com dois objetivos. “Por um lado, esta experiência permite-vos contactar com o mundo do trabalho, com o voluntariado, com o serviço às pessoas e com outras profissões. Por outro, possibilita ganhar algum dinheiro para as férias”, referiu o autarca.

Nascimento agradeceu à Direção Regional da Juventude por ter esta iniciativa no terreno que é uma “mais-valia para os jovens madeirenses” e sublinhou estar muito satisfeito por ver muitos jovens do concelho integrados nestes projetos que podem ser “oportunidades de trabalho para o futuro”.

Aproveitou para recordar algumas políticas municipais direcionadas aos jovens, como o Cartão Jovem que permite a redução de 50% das taxas municipais e as facilidades para aquisição da primeira habitação a jovens até aos 35 anos. Além disso a autarquia tem sempre as portas abertas para aceitar estágios profissionais ao longo do ano, numa parceria com o Instituto de Emprego da Madeira, e dispõe de um Programa Municipal de Incentivo ao Emprego.

André Alves, Diretor Regional de Juventude, destacou o investimento de 500 mil euros do Governo Regional nestes dois programas que considera “importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional” dos jovens madeirenses, na medida em que possibilita que cada um perceba quais as áreas laborais que mais gosta.

“Estas experiências permitem que adquiram competências e que possam perceber se a área que escolheram é aquilo que querem ou não fazer para o resto da vida”, referiu o governante, tendo agradecido à Câmara Municipal a dinamização do concelho e da economia local que permite às empresas ter jovens a estagiar.

Em termos de percentagem, referiu que o Concelho da Ribera Brava é dos que tem o maior número de jovens aderentes aos programas.