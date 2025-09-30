Ribeira Brava: Jorge Santos promete investimento em todas as freguesias

“A par da aposta no reforço da oferta de Habitação e nos apoios sociais, na dinamização da economia local e nas ajudas reforçadas aos agricultores – sem esquecer o compromisso com o alivio da carga fiscal” – o candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, compromete-se a garantir, nos próximos quatro anos, “investimentos que são fundamentais em cada uma das freguesias, como resposta àquelas que são as necessidades e expetativas da população, visando uma Ribeira Brava mais acessível, moderna e bem estruturada ao serviço dos cidadãos”.
“Vamos trabalhar para colocar no terreno, com investimento próprio, vários projetos que vão beneficiar quem aqui reside, sendo disso exemplo, entre as 28 intervenções previstas, a construção do caminho da Amoreira, ligando o novo nó da via rápida ao Bom Despacho, do caminho municipal no sítio de São João – Campanário, assim como a reabilitação da praceta e do estacionamento da Serra de Água, da praceta da Tabua e a reabilitação dos centros de São Paulo e do campanário, a construção do caminho de ligação do Lombo do Moleiro à Achada dos Aparícios, a recuperação da Rua 6 de Maio, no seguimento da reabilitação urbana da vila e o caminho de ligação da Corujeira à Marginal da Ribeira Brava/Tabua”, explica o candidato, lembrando ainda que constam do seu Manifesto Eleitoral a conclusão de 6 habitações sociais no Porto da Ribeira e a construção de uma ciclovia ao longo do Vale da Serra de Água, promovendo a mobilidade sustentável.
Com recurso a fundos, Jorge Santos compromete-se a apresentar candidaturas para construir mais Habitação, usando preferencialmente património municipal degradado ou ao abandono – como é o caso das escolas do Lugar da Serra, São Paulo, Eira da Moura, Lombo Cesteiro, entre outras (1.º Direito) – e destaca a construção de caminhos agrícolas, designadamente os Caminhos da Terça, da Levadinha - Pico Ferreiro, da Rocha Alta, da Travessa, da Adega - Pico Frade, do Ribeiro Gordo, do Jardim – Chamorra e da Glória-Vigia.
Jorge Santos que, ainda a este nível, garante que irá trabalhar em parceria com o Governo Regional para que seja reforçada a oferta de habitação a custos controlados mas, também, para que avancem projetos essenciais como a requalificação da frente-mar, a construção do Auditório da Ribeira Brava e a construção do caminho da Meia-Légua, como alternativa ao túnel da via-expresso, além da reformulação do nó do Campanário e de uma solução de segurança para a reabertura do Calhau da Lapa.
“Estas são algumas das muitas obras previstas para o nosso concelho, todas elas exequíveis, para que, juntos, possamos continuar a cuidar das pessoas e a dar-lhes maior qualidade de vida, a valorizar e dinamizar a nossa economia local, garantindo que o nosso concelho esteja melhor preparado para o futuro”, rematou.
