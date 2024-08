Trata-se de uma obra estruturante inserida no projeto de regeneração urbana da vila que se estende desde a frente-mar até ao pavilhão gimnodesportivo, com o objetivo de melhorar a circulação pedonal no centro histórico da vila. Os trabalhos incidiram na melhoria do pavimento e dos passeios, assim como na construção deste parque de estacionamento que passa a estar disponível ao público, oferecendo mais 100 lugares para estacionar, de forma a que as pessoas possam usufruir de tudo o que a Ribeira Brava tem para oferecer”, evidencia documento remetido pela edilidade.