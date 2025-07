O auditório da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude acolhe, amanhã, pelas 9h30, uma reunião de trabalho com as entidades parceiras do Plano Regional para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (2025-2030).

Representantes do Instituto de Segurança Social da Madeira, do Instituto de Administração da Saúde, do Instituto de Emprego, de Câmaras Municipais, da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, da Associação Protetor dos Pobres, do Centro de Apoio à Vida, da Associação CASA estarão presentes no encontro com Paula Margarido.

Neste encontro, participam ainda representantes da Saúde Mental, da Justiça e da Polícia de Segurança Pública.

No final desta reunião, a secretária regional presta declarações à comunicação social, as quais deverão acontecer pelas 12h15.