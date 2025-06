A aprovação do Orçamento Regional para 2025 permitiu que se continue a investir, neste caso concreto, “em cerca de 83 milhões de euros (...) no reforço de respostas dirigidas à pessoa da terceira idade”, nomeadamente na requalificação da Rede ERPI - Estrutura Residencial para Idosos.

Esta foi a principal mensagem que o Grupo Parlamentar do PSD, pela voz de Cláudia Perestrelo, deixou à margem da visita às obras do Centro de Dia e Centro de Noite da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, na Quinta Esperança, no Funchal.A parlamentar lembrou que “a Madeira tem uma taxa de envelhecimento elevada e o Governo Regional tem a perfeita noção de que é preciso aumentar estas respostas, porque as famílias precisam (...) e porque há pessoas que precisam de uma assistência personalizada numa fase avançada da sua vida”.

“Esta obra, que hoje visitamos, é uma das que está em curso e que, na Região, pretende (...) dar uma resposta efetiva ao envelhecimento da população”, afirmou Cláudia Perestrelo, sendo bom exemplo da política do Governo Regional de trabalhar em rede com as instituições, para melhor acompanhar os mais idosos e as suas famílias, bem como para lhes conceder maior qualidade de vida e bem estar físico e emocional.