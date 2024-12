O representante da República para a Região, Ireneu Barreto, acaba de anunciar à comunicação social que irá ouvir os partidos na quinta-feira, começando pelo partido mais votado pela primeira vez.

Os sete partidos com assento parlamentar na ALRAM serão ouvidos num só dia. Depois disso, Ireneu Barreto deverá, ainda no mesmo dia, chegar à fala com o Presidente da República.

Mais disse que não espera haver uma apresentação de uma solução governativa.

Lamenta a situação em que a Região mergulhou, acrescentando que não é comentador político, pelo que não lhe cabe transmitir opiniões.