O PAN Madeira realizou a sua rentrée política com a inauguração da 1ª sede oficial do partido na Região, um marco significativo para a estrutura partidária. A abertura deste espaço ao público reflete o compromisso do PAN em estar mais próximo da população, promovendo um diálogo aberto sobre as necessidades e preocupações da comunidade madeirense.

Durante a inauguração, o PAN Madeira fez um balanço do trabalho realizado ao longo dos últimos anos, relembrando a origem do partido e os passos dados na Região desde 2011. Entre os destaques, foi também apresentado o novo site da estrutura regional, uma ferramenta digital para facilitar o acesso à informação e fortalecer a ligação com os/as filiados/as e simpatizantes.

Além disso, foi apresentado Válter Ramos como o novo Co porta-voz do PAN Madeira, ao lado de Mónica Freitas, reforçando a representatividade e a força do partido na região. Válter Ramos destacou a importância de fortalecer o PAN para enfrentar os desafios futuros: “O nosso objetivo é tornar o PAN mais forte e tornar a Região mais sustentável. Temos de garantir que as políticas executadas promovam uma Madeira mais justa e equilibrada, ambientalmente responsável e socialmente inclusiva.”

A inauguração da sede também serviu para lembrar a importância das próximas eleições autárquicas, apelando à militância do PAN para que se mobilize na defesa das causas fundamentais do partido, como a sustentabilidade, a igualdade e a proteção dos direitos humanos e animais.

O PAN Madeira reafirma o seu compromisso em trabalhar de forma ativa e determinada para garantir um futuro melhor para todos/as os/as madeirenses e porto-santenses.