O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) informa que os beneficiários do Serviço Regional de Saúde da Madeira (SRS-Madeira) já podem proceder à renovação do Cartão de Reembolso Especial (CRE). A renovação deve ser efetuada entre os meses de junho e dezembro.

Implementado pelo Governo Regional da Madeira, através do IASAÚDE, IP-RAM, o CRE visa proporcionar um reembolso adicional nas despesas de saúde com consultas médicas, conforme o escalão atribuído ao beneficiário.

O escalão A destina-se a pensionistas que aufiram pensões em montante não superior ao salário mínimo regional e que estejam isentos do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), beneficiando de um reembolso de 27,50€. O escalão B abrange os beneficiários do SRS-Madeira que aufiram rendimentos em montante não superior ao salário mínimo regional e estejam isentos de IRS, com um reembolso de 25,63€.

Em 2024, mais de 2.200 beneficiários ativos usufruíram deste apoio, evidenciando a importância do CRE na promoção do acesso equitativo aos cuidados de saúde na Região Autónoma da Madeira. Este ano, já foram emitidos 17 novos cartões.

O registo e a renovação do CRE pode ser feita presencialmente nos serviços de atendimento disponíveis na RAM. O processo de renovação é simples e acessível a todos os beneficiários do SRS-Madeira. Para mais informações, os utentes podem consultar o site institucional do IASAÚDE em iasaude.pt.