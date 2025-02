O líder do JPP, Élvio Sousa, criticou a gestão do Governo de Miguel Albuquerque, acusando-o de ser “forte com os fracos e fraco com os fortes”, destacando o valor residual da renda paga pelo operador do Porto do Caniçal, de apenas 470 mil euros por ano, quando estudos indicavam uma renda anual de 3,5 milhões de euros.

Sousa explicou que, se o JPP for eleito, obriga-se a tratar todos com justiça, sem favorecimentos, que acabam prejudicando a população.

O candidato também defendeu a redução dos preços no Porto do Caniçal, propondo um concurso público internacional para a concessão da operação portuária, com o objetivo de baixar o preço das mercadorias e melhorar a competitividade.

Além disso, enfatizou que a descida do custo de vida, um dos compromissos do JPP, inclui a revisão do modelo portuário e o retorno da linha ferry para transporte de mercadorias.

“Se o Governo cobrasse um euro por tonelada ao operador pela mercadoria descarregada, receberia perto de um milhão de euros anuais e não a ninharia que são os 470 mil euros”, afirmou na ocasião.

“O meu compromisso, se a população confiar no JPP para governar, é tratar todos com justiça, não haverá borlas nem favores, que depois acabam por ser pagas por toda a população, com a perda de receitas importantes para resolver problemas urgentes”, corroborou.