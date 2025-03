Remodelação Montado da Esperança avança com investimento de mais de 750 mil euros

A secretária regional Rafaela Fernandes anunciou na sessão solene da freguesia de São Roque, que aconteceu ontem, a tão aguardada remodelação do Montado da Esperança. A intervenção, que envolve um investimento de mais de 750 mil euros, visa requalificar um dos locais mais emblemáticos da freguesia, frequentemente utilizado para atividades sociais, culturais e recreativas.

A governante destacou que, com um governo estável, existem agora todas as condições para que a obra avance definitivamente. A responsabilidade pela execução dos trabalhos recairá sobre o Governo Regional, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

Durante o anúncio, Rafaela Fernandes elogiou o papel dos empresários que, ao longo dos anos, têm investido na freguesia, contribuindo para o seu crescimento e dinâmica económica. Sublinhou ainda que esta remodelação do parque se insere num conjunto de ações desenvolvidas na freguesia de São Roque pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza no âmbito da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.

”Hoje apresentamos esta vasta intervenção, tão solicitada e desejada pela população da freguesia. Esperamos que o Governo Regional assegure que este espaço seja devidamente utilizado e explorado de forma sustentável”, afirmou.

A intervenção do IFCN no Montado da Esperança vai dotar o local com “um conjunto mais abrangente de infraestruturas e equipamentos, de modo a responder às necessidades da população e demais visitantes”, contribuindo para uma forte dinamização e valorização da área.

A intervenção, segundo a governante, resulta de uma articulação entre o Governo Regional e diversas entidades locais, representando uma boa prática de colaboração para o desenvolvimento da freguesia.

O Montado da Esperança vai ser intervencionado em várias áreas, desde logo a criação de lareiras duplas com acabamento em pedra e com balcão de apoio e fontenário. Além disso, serão criados espaços para construção de conjuntos de mesas e bancos revestidos de lajeado. Serão recuperados os caminhos e veredas de acesso às áreas de lazer e de recreio, de igual modo serão recuperados os muros de suporte dos taludes das plataformas.

A finalizar, será criada um a instalação de guardas tipo varandim em madeira de pinho tratada, bem como a aquisição e instalação da sinalética de orientação e de informação.