O início das aulas implica o regresso às rotinas escolares e familiares. Para um bom início do ano letivo e um aproveitamento adequado das oportunidades de aprendizagem, há princípios e cuidados que podem fazer a diferença.

Nesta ocasião, a Direção Regional da Saúde (DRS) destaca algumas recomendações para as crianças e jovens e para os seus pais ou tutores.

1. Relativamente à saúde da criança ou jovem, é importante, antecipadamente:

* Fazer as consultas e os exames de rotina previstos para a idade (pode consultar o profissional de saúde assistente ou o boletim de saúde da criança, que tem informação do calendário de consultas recomendado);

* Verificar, junto do centro de saúde ou através da App SESARAM, se a criança ou jovem tem as vacinas atualizadas;

* Informar a escola acerca da saúde da criança ou jovem e cuidados habituais (se tem alergias a alimentos ou a picadas de insetos e se sofre de doenças como diabetes, asma, epilepsia ou outras);

* Na preparação do material escolar, selecionar uma mochila adequada à estatura da criança ou jovem e com alças almofadadas, limitando o peso a menos de 10% do peso do seu corpo (recomendação para crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos).

2. Para as crianças e jovens, a DRS dá nota da importância de:

* Tomar sempre o pequeno-almoço antes de sair de casa, beber água ao longo do dia e fazer uma alimentação variada e saudável, para ter energia para todas as atividades do dia;

* Procurar ter rotinas saudáveis em relação à atividade física, ao sono e ao lazer;

* Reforçar as relações sociais positivas e manter distância das pressões negativas;

* Capacitar-se e procurar apoio, se necessário, para tomar as decisões mais adequadas e saber dizer “não”;

* Definir objetivos, métodos de trabalho e estudo para o novo ano escolar;

* Estabelecer limites para o uso da tecnologia e respeitá-los;

* Esforçar e valorizar as suas conquistas;

* Defender os seus direitos e cumprir com os seus deveres.

3. Recomendações para os pais e tutores:

* Criar uma relação afetiva forte, com sentimentos de confiança e de afeto através da partilha de ideias, sentimentos e experiências;

* Promover uma cultura de diálogo, estar disponível para conversar e sobretudo para ouvir as crianças ou jovens;

* Promover e contribuir para uma boa gestão dos tempos livres dos seus educandos;

* Conhecer os ambientes preferidos dos seus educandos (quem são os amigos e como ocupam o seu tempo livre);

* Estabelecer regras claras, adequadas e consistentes, e apresentá-las desde o início;

* Confiar nos seus educandos, reforçar os seus comportamentos positivos e esclarecer as suas dúvidas e crenças sobre comportamentos de risco;

* Adotar um estilo de vida saudável, assumindo-se como modelo;

* Manter-se atento às práticas escolares, desportivas e comportamentais das crianças ou jovens;

* Apreciar e valorizar os sentimentos das crianças ou jovens. Uma criança/jovem saudável e com uma boa autoestima é, à partida, feliz, ativa, curiosa e com vontade de aprender;

* Apoiar e orientar as suas iniciativas, criar espaço para que expressem as suas opiniões, decisões e as escolhas das suas amizades;

* Não confundir compreensão com permissividade. Os adolescentes beneficiam de pais ou tutores com convicções firmes, que possam estabelecer limites.