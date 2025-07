Foi inaugurado, esta manhã, o primeiro parque híbrido de produção de energia renovável da Madeira através de energia eólica e solar, no Paul da Serra.

Na ocasião, o presidente do Governo Regional anunciou que o executivo pretende realizar um estudo independente sobre o futuro do mercado energético regional, no sentido de ser apurado “o que é possível fazer na Madeira e como manter o mercado na Madeira”, tendo em conta a liberalização do setor a nível nacional.

Depois de concluído esse estudo, a intenção da Região é apresentar com as entidades reguladoras nacionais para defender uma discriminação positiva na Região. “O processo de liberalização ainda está em curso, mas é evidente que nós, pela nossa limitação geográfica e pelo número de operadores, entendemos que temos algumas especificidades que devem ser consideradas”.

Por outro lado, Miguel Albuquerque referiu que a taxa de capacidade de produção de energia renovável instalada deverá rondar, atualmente, os 47% da produção regional, perspetivando que, até ao final do ano, seja alcançada a meta dos 50%.

O governante ressalvou, no entanto, que as entidades privadas têm uma grande percentagem do mercado de produção de energia renovável, com projetos interessantes, como uma pousada da Ponta do Sol que partilha a própria energia com a bomba de gasolina e um estabelecimento de restauração. “Eu nunca vou privatizar este setor essencial”, assegurou.