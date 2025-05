Região vai adquirir cabo para assegurar autonomia digital

O Governo Regional vai avançar com a aquisição de um cabo submarino, no valor de 18 milhões de euros, com o propósito de assegurar a autonomia digital da Região.

O anúncio foi feito pelo presidente do Executivo madeirense, Miguel Albuquerque, à margem da inauguração do HUB tecnológico no Estádio da Madeira, que já conta com quatro empresas, todas madeirenses, e que trabalham na área da ciência de dados, saúde, performance e tecnologia no desporto.

Segundo o governante, a posse do cabo assegura que a Região possa assegurar um controlo das comunicações digitais em face de cenários como o aumento de preços que poderão colocar em causa a competitividade das empresas ou setores que dependem do digital.